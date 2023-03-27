Врач рассказал, как выдавливание прыщей может привести к смерти

Самостоятельное выдавливание прыща на носу может быть смертельно опасно из-за сосудов, которые напрямую соединяются с головным мозгом. Об этом заявил отоларинголог Владимир Зайцев. После процедуры по кровотоку в мозг может попасть инфекция, что чревато возникновением гнойного менингита, указал врач.

"Фурункул ни в коем случае выдавливать нельзя, потому что будет только хуже. Если он уже в стадии нагноения, то подлежит хирургическому вскрытию в медицинском кабинете в стерильных условиях, в противном случае это грозит смертельным исходом, — сказал Зайцев в беседе с NEWS.ru.