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23 марта, 07:45

Врач рассказала, когда солнечные лучи могут избавить лицо от прыщей

Дерматолог Галлямова развеяла миф о способности солнечных лучей избавить от прыщей

Правда ли, что весеннее солнце помогает избавиться от прыщей, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, врач-дерматолог Юлия Галлямова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, солнечные лучи действительно могут оказывать противовоспалительное действие, но не стоит рассчитывать на загар как на универсальное средство от акне.

"Солнце, как и любой ультрафиолет, обладает антисептическим действием, то есть под его лучами погибают и стафилококки, и стрептококки. Но если мы говорим о воспалительном заболевании, об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит", — отметила врач.

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Медик добавила, что солнце может оказать какое-то противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи, но полностью избавить от акне оно не в состоянии. Лечение этого заболевания должно быть комплексным, пояснила профессор.

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Никита Никонов
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