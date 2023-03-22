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22 марта, 00:45

Врач назвала мелкие раны на руках "открытыми воротами" для паразитов

Терапевт Лапа: Мелкие ранки на руках могут привести к заражению стафилококком

Мелкие ранки или трещинки на руках, которые выглядят порой как незначительные покраснения, могут привести к опасным заболеваниям. Во-первых, они негативно влияют на защитные свойства кожи. В-вторых, это "открытые ворота" для проникновения разных патогенов в организм человека. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

"И стрептококки, и стафилококки, и кандиды, и аспергиллы — всё это находится в воздухе и оседает на поверхностях. Если мы взялись за поручень в метро, который до нас трогал человек, заражённый стафилококком, то инфекция обязательно попадёт в ранку, а потом и в иммунную систему. Ребёнок, играя в песочнице, может слегка поранить руку, после чего в ранку попадет песок, в котором множество опасных микроорганизмов", — сказала терапевт в интервью Sputnik.

Даже микроскопические повреждения могут спровоцировать различные дерматологические заболевания — пиодермию, дерматомиозит, акне. В свою очередь патогены, попавшие в организм "раздербанят" иммунитет, вызовут аллергию. Если бактерий будет много, человек получит серьёзное заболевание — атопический дерматит, добавила Лапа. Во избежание таких последствий, врач посоветовала после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом. Ранки обрабатывать септиком и регенерирующим кремом.

"Бывает, что мы ранки не видим, но они есть, на них указывает покраснение, в этом случае всё равно нужно пользоваться септиком и кремом. Инфекция проникает даже через самые поверхностные трещинки, которые не дошли до нижних слоев эпидермиса. Если ранки глубокие, то надо обратиться к врачу", — считает Лапа.

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Freepik

Арина Родионова
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