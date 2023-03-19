Названы причины весеннего обострения всех хронических заболеваний

Именно весной у людей чаще всего происходит обострение хронических заболеваний. К этому приводят разные причины, рассказала заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач "ИНВИТРО-Ставрополье" Елена Попова, отметив ослабленный иммунитет, нехватку витаминов, изменение кислотности и стрессы.

"Обычно в весенне-осенний период обостряется несколько основных хронических заболеваний. Во-первых, это заболевания желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки", — пояснила медик в беседе с RT.

Терапевт также напомнила, что ослабленный иммунитет, гормональные сбои, активное цветение растений приводят к обострениям аллергий. Так, весной становится теплее, начинается цветение трав — соответственно, в воздухе увеличивается содержание пыли, пыльцы, семян, пуха и прочих опасных для астматика веществ. Весна — это время обострения бронхиальной астмы. Поэтому людям, страдающим астмой, в весеннее время необходимо принимать прописанные лекарства.

По словам медика, весна является переходным периодом, в том числе для организма. Это также связано с характером питания, ведь зимой и в начале весны в рационе мало фруктов и овощей, поэтому организму может не хватать витаминов и элементов. Кроме того, некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего ещё больше снижается активность иммунной системы. Эти факторы усиливают выработку соляной кислоты в желудке с последующим повреждающим воздействием на его слизистую.

Попова рекомендует для профилактики обострения заболеваний органов ЖКТ придерживаться щадящей диеты, правильно питаться, вовремя принимать лекарственные препараты, прописанные лечащим врачом, а также постараться убрать из рациона продукты, повреждающие слизистую.