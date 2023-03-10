Последнее весеннее предупреждение: Бесконтрольный приём антигистаминных приведёт к "аллергии на всё"
Иммунолог Болибок: Бесконтрольный приём антигистаминных препаратов приведёт к "аллергии на всё"
Традиционно весна вместе с первыми цветами и почками на деревьях сопровождается и ростом числа сезонных аллергических реакций. Многие страдающие этим недугом бесконтрольно принимают антигистаминные препараты, чего делать крайне не рекомендуется. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал иммунолог Владимир Болибок.
"В аптеках антигистаминные препараты попали в безрецептурные. К чему это приводит? У человека от сезона к сезону аллергия становится всё хуже и сильнее. Он же не лечится, он просто симптомы снимает. В итоге пациент может заработать себе сильную аллергию, причём аллергия будет на всё", — объяснил он и призвал не забывать о существующей вакцине от аллергии.
Ранее Лайф писал, что российские учёные разработали инновационную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы, теперь препарат нужно проверить на безопасность и эффективность. На клинические испытания уйдёт приблизительно два-три года. Существующие сегодня препараты включают в себя курс из 30 инъекций, новая же вакцина предполагает пять или шесть уколов.
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