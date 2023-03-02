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2 марта, 12:27

Аллергикам и диабетикам придётся несладко: Диетолог перечислила всех, кому нельзя мёд

Диетолог Дианова: Мёд не следует есть при аллергии и лишнем весе

Мёд не следует есть при аллергии, лишнем весе, сахарном диабете и жировом гепатозе (группе заболеваний печени). Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Эксперт напомнила, что этот десерт достаточно калорийный.

"Когда уже есть жировой гепатоз, а он, как правило, идёт вместе с лишним весом, то фруктоза, которая содержится в мёде, является неподходящим продуктом. Она будет усугублять проблему", — отметила она.

Между тем здоровым людям при отсутствии противопоказаний стоит употреблять мёд в ограниченном количестве — максимум две чайные ложки. И даже в таком случае человек должен быть уверен, что у него нет добавленного сахара в рационе.

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Ранее педиатр Сухачевская рекомендовала давать детям мёд с трёх лет. Однако его нужно применять с осторожностью, если у ребёнка аллергия, подчеркнула эксперт.

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Никита Осипов
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