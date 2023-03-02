Аллергикам и диабетикам придётся несладко: Диетолог перечислила всех, кому нельзя мёд

Мёд не следует есть при аллергии, лишнем весе, сахарном диабете и жировом гепатозе (группе заболеваний печени). Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Эксперт напомнила, что этот десерт достаточно калорийный.

"Когда уже есть жировой гепатоз, а он, как правило, идёт вместе с лишним весом, то фруктоза, которая содержится в мёде, является неподходящим продуктом. Она будет усугублять проблему", — отметила она.

Между тем здоровым людям при отсутствии противопоказаний стоит употреблять мёд в ограниченном количестве — максимум две чайные ложки. И даже в таком случае человек должен быть уверен, что у него нет добавленного сахара в рационе.