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27 февраля, 15:42

В России создали вакцину от аллергии на берёзу, но привиться ею пока нельзя

Вакцина от аллергии на пыльцу берёзы будет доступна в России к 2026 году

Российские учёные разработали инновационную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы, теперь препарат нужно проверить на безопасность и эффективность. На клинические испытания уйдёт приблизительно два-три года, рассказала в беседе с телеканалом "360" профессор, иммунолог Наталья Ильина.

По словам врача, этап доклиники уже завершён, но следующие три фазы исследований нужно проводить не в сезон опыления, то есть зимой.

"Сначала проверяется безопасность в первую фазу, а судить об эффективности можно только после сезона опыления. То есть два-года года — это оптимистичный вариант. Плюс время на регистрацию", — заявила Ильина.

Вакцина будет способствовать выработке блокирующих антител и снизит чувствительность к аллергену. Существующие сегодня препараты включают в себя курс из 30 инъекций, новая же вакцина предполагает пять или шесть уколов.

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Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Ирина Фальке
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