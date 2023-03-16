Названы самые распространённые виды аллергии среди россиян
Более трети россиян страдают аллергией на холод, показал опрос
Большинство россиян страдают аллергией на какие-либо продукты питания, следует из опроса СБЕР ЕАПТЕКИ и ИНВИТРО. Его результаты публикует RT. Так, выбравших данный пункт респондентов оказалось 70%, пыльцу — 54%, а плесень и пыль — 50%. Ещё 40% опрошенных ощущают неприятные симптомы при контакте с домашними животными, а 36% — с холодом.
Причём 25% респондентов ощутили на себе первые признаки болезни в возрасте до семи лет, а 23% столкнулись с аллергией значительно позже — в 18–25 лет. В свою очередь, каждый шестой — в 26–35 лет, а 7% — в возрасте от 36 до 45 лет.
Что касается симптомов состояния, то 74% испытывают покраснение кожи и зуд, 59% жалуются на насморк, 51% — на слезотечение и ещё 22% отмечают у себя затруднённое дыхание и сухой кашель.
Причём чаще всего аллергия встречается у жителей Сибири: с ней сталкиваются 88% населения Тюмени, 85% обитателей Екатеринбурга и столько же — Томска.
Лайф писал о результатах другого опроса: выяснилось, что треть россиян признают себя зависимыми от кофе. Причём 40% выпивают от трёх до четырёх чашек в день, а 30% и вовсе заменяют напитком завтрак.
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