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16 марта, 11:40

Названы самые распространённые виды аллергии среди россиян

Более трети россиян страдают аллергией на холод, показал опрос

Большинство россиян страдают аллергией на какие-либо продукты питания, следует из опроса СБЕР ЕАПТЕКИ и ИНВИТРО. Его результаты публикует RT. Так, выбравших данный пункт респондентов оказалось 70%, пыльцу — 54%, а плесень и пыль — 50%. Ещё 40% опрошенных ощущают неприятные симптомы при контакте с домашними животными, а 36% — с холодом.

Причём 25% респондентов ощутили на себе первые признаки болезни в возрасте до семи лет, а 23% столкнулись с аллергией значительно позже — в 18–25 лет. В свою очередь, каждый шестой — в 26–35 лет, а 7% — в возрасте от 36 до 45 лет.

Что касается симптомов состояния, то 74% испытывают покраснение кожи и зуд, 59% жалуются на насморк, 51% — на слезотечение и ещё 22% отмечают у себя затруднённое дыхание и сухой кашель.

Причём чаще всего аллергия встречается у жителей Сибири: с ней сталкиваются 88% населения Тюмени, 85% обитателей Екатеринбурга и столько же — Томска.

Опрос показал, какая работа по дому в России по-прежнему больше "женская"

Опрос показал, какая работа по дому в России по-прежнему больше "женская"

Лайф писал о результатах другого опроса: выяснилось, что треть россиян признают себя зависимыми от кофе. Причём 40% выпивают от трёх до четырёх чашек в день, а 30% и вовсе заменяют напитком завтрак.

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Unsplash

Матвей Константинов
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