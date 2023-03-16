Названы самые распространённые виды аллергии среди россиян

Большинство россиян страдают аллергией на какие-либо продукты питания, следует из опроса СБЕР ЕАПТЕКИ и ИНВИТРО. Его результаты публикует RT. Так, выбравших данный пункт респондентов оказалось 70%, пыльцу — 54%, а плесень и пыль — 50%. Ещё 40% опрошенных ощущают неприятные симптомы при контакте с домашними животными, а 36% — с холодом.

Причём 25% респондентов ощутили на себе первые признаки болезни в возрасте до семи лет, а 23% столкнулись с аллергией значительно позже — в 18–25 лет. В свою очередь, каждый шестой — в 26–35 лет, а 7% — в возрасте от 36 до 45 лет.

Что касается симптомов состояния, то 74% испытывают покраснение кожи и зуд, 59% жалуются на насморк, 51% — на слезотечение и ещё 22% отмечают у себя затруднённое дыхание и сухой кашель.

Причём чаще всего аллергия встречается у жителей Сибири: с ней сталкиваются 88% населения Тюмени, 85% обитателей Екатеринбурга и столько же — Томска.