Опрос: Треть россиян считают себя зависимыми от кофе

Треть россиян считают, что имеют зависимость от кофе. Это один из результатов опроса, проведённого онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и исследовательским центром "Зарплаты.ру". 43% опрошенных заявили, что им необходимо выпить хотя бы одну чашку кофе в день. Ещё 42% — что пьют его периодически, по мере необходимости.

Как сообщает "Газета.ru", согласно результатам опроса, от одной до двух чашек в день выпивают 53%, от трёх до четырёх — 40%. А 30% респондентов рассказали, что заменяют чашкой напитка полноценный завтрак. 32% ответили, что держат на работе кофемашину или растворимый кофе.

Насчёт расходов опрошенные заявили, что 57% из них тратят на это удовольствие в месяц до 1 тыс. рублей, ещё 38% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При этом большинство (71%) знают, что кофе вреден в больших дозах. Ряд опрошенных даже сталкивались якобы с побочными эффектами: у половины менялось давление, 13% испытывали головную боль, 12% жаловались на изжогу и тошноту, а 11% мучились бессонницей. Врач Андрей Рябков предупредил, что при злоупотреблении действительно могут возникать тревога, беспокойство, тремор, головная боль, чрезмерное повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма.

"Кофе не рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентам с повышенным артериальным давлением, при наличии ряда эндокринных заболеваний, беременным женщинам и детям до 12 лет", — предупредил терапевт.

По поводу причин употребления кофе респонденты рассказали следующее: 69% пьют кофе для бодрости;

66% просто наслаждаются напитком;

43% поднимают себе настроение;

20% употребляют напиток для улучшения самочувствия (например, при пониженном артериальном давлении, чтобы вернуть его к нормальным значениям);

19% за компанию с коллегами;

13% чтобы отвлечься или убить время на работе.