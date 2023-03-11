Официант бара случайно убил 17-летнюю девушку, сделав ей не тот кофе
Девушка умерла во время кофе-брейка с друзьями в испанском Мансанаресе
Юная испанка скончалась после обычного кофе-брейка с друзьями. Как пишет Daily Mail, причиной тому кофе с лактозой, который ей ошибочно сделал официант.
Трагедия произошла в испанском Мансанаресе. 17-летняя девушка зашла пообедать с друзьями в один из местных баров, в котором в тот момент было слишком людно. Компания сделала заказ, в ходе которого испанка сообщила официанту, что страдает непереносимостью лактозы и попросила кофе без молока. Однако сотрудник заведения отвлёкся и записал в заказ "двойное молоко".
Из-за пенки девушка не увидела, что ей принесли кофе с молоком и сделала роковой глото, который вызвал моментальный анафилактический шок. Посетители кафе вызвали скорую и пытались оказать помощь девушке, но она скончалась на месте.
Ранее Лайф писал, что 41-летний житель Индии решил провести бурную ночь с девушкой и употребил сразу двойную дозу силденафила (вещество для потенции, входящее в состав "Виагры"), однако скончался на следующее утро. Незадолго до смерти он употребил алкоголь, что, по мнению, врачей в сочетании с приёмом препарата могло привести к смерти.
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