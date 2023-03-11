Официант бара случайно убил 17-летнюю девушку, сделав ей не тот кофе

Юная испанка скончалась после обычного кофе-брейка с друзьями. Как пишет Daily Mail, причиной тому кофе с лактозой, который ей ошибочно сделал официант.

Трагедия произошла в испанском Мансанаресе. 17-летняя девушка зашла пообедать с друзьями в один из местных баров, в котором в тот момент было слишком людно. Компания сделала заказ, в ходе которого испанка сообщила официанту, что страдает непереносимостью лактозы и попросила кофе без молока. Однако сотрудник заведения отвлёкся и записал в заказ "двойное молоко".

Из-за пенки девушка не увидела, что ей принесли кофе с молоком и сделала роковой глото, который вызвал моментальный анафилактический шок. Посетители кафе вызвали скорую и пытались оказать помощь девушке, но она скончалась на месте.