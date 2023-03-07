Мужчина выпил двойную дозу таблеток для эрекции и умер на утро после секса

41-летний житель Индии решил провести бурную ночь с девушкой и употребил сразу двойную дозу силденафила (вещество для потенции, входящее в состав "Виагры"), однако скончался на следующее утро. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статью в медицинском журнале Journal of Forensic and Legal Medicine.

Мужчина пригласил спутницу на романтическое свидание в отель, где принял препарат. На следующее утро у него разболелась голова и началась рвота. При этом он не стал обращаться к врачам. Однако его состояние продолжало ухудшаться, поэтому скорую всё же пришлось вызвать. Но до больницы довезти мужчину не удалось — он умер от кровоизлияния в мозг. Позже выяснилось, что у индийца было повышенное давление. Кроме того, незадолго до смерти он употребил алкоголь, что, по мнению, врачей в сочетании с приёмом препарата могло привести к смерти.