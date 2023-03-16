Опрос показал, какая работа по дому в России по-прежнему больше "женская"

Только 2% из опрошенных россиян не выполняют никаких обязанностей по дому. Большинство же делят эти хлопоты поровну: одинаково ходят в магазин (83%) и выносят мусор (78%). А вот за приготовление еды женщины отвечают чаще мужчин (92% против 51%), а также за мытьё полов (90% против 39%) и уборку пылесосом (80% против 62%). Притом ссоры на этой почве, несмотря на бытующее мнение, возникают нечасто: 69% отмечают, что вовсе не ругаются из-за этого либо умеют мирно решать споры. Это результаты опроса, проведённого платформой "Авито.Услуги". Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

"59% россиян считают, что обязанности в семье должны распределяться поровну в паре между мужчиной и женщиной и среди всех членов семьи. Среди молодых людей 18–24 лет такое мнение более распространено (58%), чем среди россиян старше 65 лет (48%). Ещё 24% всех опрошенных предпочтут, если у каждого в семье будет своя "зона ответственности" по бытовым вопросам: например, кто-то всегда выносит мусор, кто-то вытирает пыль или готовит еду", — рассказали они.

Оказалось, что с наименьшим энтузиазмом россияне берутся за мытьё окон, для 35% респондентов это самое нелюбимое занятие. Не любят гладить вещи 33%, мыть полы — 24%, убираться в ванной — 22%. Мужчины чаще женщин отмечают свою нелюбовь к разбору вещей в шкафах (18% против 14%), вытиранию пыли (19% против 13%) и к уборке пылесосом (11% против 9%). А среди любимых хлопот россияне назвали поход в магазин за продуктами — 47%, 46% — приготовление еды. Молодым людям до 24 лет больше нравится мыть полы, вытирать пыль и мыть окна. Женщины в основном отметили разбор вещей в шкафах (29%), глажку белья и одежды (12%) и протирание пыли (10%). В то же время мужчинам больше нравится выносить мусор (23% против 7%) и пылесосить (19% против 16%).

Кроме того, исследование выяснило, что у большинства россиян есть привычки, которые помогают им скрасить выполнение домашних обязанностей. Для этого чаще всего респонденты во время уборки или готовки включают музыку на фоне или поют (68%). Другие предпочитают включить фильм или сериал (40%), устраивать перерывы на перекус (19%), танцевать (13%) и слушать подкасты (12%). Все эти занятия активно упоминаются женщинами, в то время как мужчины чаще говорят, что у них нет никаких привычек (13% против 8%).