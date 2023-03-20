Названы болезни, на которые указывает повышенная потливость ладоней

Причинами повышенной потливости ладоней могут быть как физиологические, так и патологические факторы, рассказал врач-невролог, заведующий Центром реабилитации "Медскан" Максим Кидалов. Говоря о физиологии, специалист выделил генетику, уровень метаболизма и особенности работы нервной системы, а что касается патологий, то речь может идти о различных инфекционных заболеваниях и метаболических проблемах, включая ожирение.

"Повышенная потливость может быть также проявлением различных эндокринных заболеваний или быть связана с приёмом некоторых лекарственных средств в том числе от диабета и депрессии", — приводит "Газета.ru" слова медика.

При возникновении повышенной потливости ладоней Кидалов рекомендовал обратиться к дерматологу. По его словам, таким пациентам чаще всего назначают соблюдать правила личной гигиены и нормализовать вес. В лечении данного недуга также могут быть задействованы терапевты, инфекционисты, неврологи и в некоторых случаях даже хирурги. Побороть проблему, в частности, могут помочь курсы физиотерапевтических воздействий, к примеру, ультразвуковая терапия, резюмировал специалист.