Недостаток этих витаминов в организме может вызывать сухость и шелушение кожи

Дефицит витаминов, анемия и внешние факторы могут вызывать сухость кожи. Как с этим бороться, рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

"Сухость кожи, или, по-научному, ксероз, — это достаточно распространённое состояние, встречающееся в любом возрасте. Если вовремя не справиться с этой безобидной, на первый взгляд, проблемой, то могут появиться осложнения: сухая кожа легко трескается, на ней образуются ранки, в которые можно занести инфекцию", — предупредила медик в беседе с RT.

К внешним факторам относятся агрессивные моющие средства, перепады температуры, сильный ветер и холод, неправильный подбор крема. Сюда же относится и жёсткая вода в крупных городах. Находящиеся в ней соли разрушают жировую плёнку на коже, которая является защитным барьером от неблагоприятных факторов. Решить эту проблему можно домашними водоочистительными фильтрами, указала Филёва. Защитить кожу поможет комфортное для организма количество воды, разнообразный рацион, кремы и нитриловые или виниловые перчатки с хлопковым напылением.

Вторая причина — внутренние факторы. Сухость кожи может указывать на наличие анемии, на дефицит витаминов A, B2, B3, B6, C, E, патологии эндокринной системы, дерматологические заболевания, а также может говорить о снижении уровня половых гормонов.