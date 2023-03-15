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15 марта, 15:19

Косметолог посоветовал отказаться от шампуней из массмаркета при жирной коже головы

Косметолог Бойцов: Кожа головы становится жирной из-за шампуней из массмаркета

Людям с жирной кожей головы нельзя пользоваться шампунями из массмаркета, поскольку они только усугубляют проблему. Об этом в телеграм-канале рассказал врач – косметолог-дерматолог, нутрициолог Антон Бойцов.

"Кожу головы нужно также беречь, как и кожу лица, и кожу тела, поэтому ей нужно такое же бережное очищение. Пожалуйста, забудьте о шампунях массмаркета, обходите за километр стеллажи с ними, если хотите, чтобы у вас были здоровые кожа головы и волосы", — предупредил эксперт.

По словам Бойцова, в таких шампунях содержатся агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ) и мало ухаживающих компонентов. В результате кожа пересушивается и сальные железы начинают выделять больше жира. Поэтому лучше выбирать шампуни, в составе которых есть бережные ПАВ и цинк, масло чайного дерева или небольшой процент кислот. В уход за кожей головы можно добавить пилинг с кислотами или ферментами. А вот от скрабов Бойцов рекомендует отказаться полностью. По его словам, такие средства для лица, тела и головы травмируют кожу.

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ТАСС / Сергей Коньков

Светлана Оперук
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