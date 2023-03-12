Врач перечислила 5 причин выпадения волос

Частичная или полная потеря волос на голове называется алопецией, иногда это происходит из-за генетики, но бывает, что причины кроются в нехватке витаминов. Врач-нутрициолог Инна Кононенко объяснила "Мосленте", как бороться с проблемой.

"В алопеции может быть виновата наследственность от родителей. Такой вариант чаще встречается у мужчин, но женщины тоже могут потерять волосы из-за генетики", — уточнила доктор.

Алопеция может развиться после гормональных сбоев, особенно во время беременности, менопаузы или при болезнях щитовидной железы. В этом случае придётся сначала разобраться с основным заболеванием, а уже потом перейти к восстановлению волос. Кроме того, дефицит минералов и витаминов в организме тоже пагубно сказывается на шевелюре.

"Часто выпадение волос связано с железодефицитной анемией", — подчеркнула собеседница издания.

Также некоторые лекарственные препараты становятся причиной алопеции, в частности химиотерапевтические или антидепрессанты. И, наконец, волосы могут выпадать из-за чрезмерной химической или тепловой обработки, заметила Кононенко.