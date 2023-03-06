Россиянам назвали шесть способов ускорить рост волос и предотвратить их выпадение

Если вы заметили, что ваши волосы стали резко выпадать, например, появились проплешины, залысины, то для начала следует сходить к врачу-терапевту, сдать общий анализ крови, биохимию, анализ на витамины, чтобы посмотреть, нет ли каких-либо дефицитов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-косметолог Кристина Радина.

"Потому что если есть дефициты, если есть анемия или нехватка каких-то макроэлементов в организме, то может быть такая проблема, как выпадение волос, ломкость ногтей, и, соответственно, она не решается местным воздействием. Она будет решаться непосредственно применением медикаментов, приёмом витаминов. А если у вас достаточно нормальные волосы сами по себе, но при этом вы хотите ускорить их рост, то есть не наблюдается каких-то сильных очагов алопеции, но при этом вы хотите поддерживать состояние ваших волос, сделать так, чтобы они меньше выпадали и быстрее росли, то действительно есть ряд продуктов, которые вам могут в этом помочь", — пояснила эксперт.

Так, по словам врача, есть никотиновая кислота в ампулах, которую втирают в корни волос. Она расширяет сосуды, что приводит к увеличению притока крови к волосяным луковицам. Соответственно, происходит питание, активация обмена веществ, и это всё ускоряет рост волос, отметила косметолог. Вторым продуктом, который ускоряет рост, является маска с перцем. Она действует аналогично: разогревает кожу головы и расширяет сосуды. Приток крови увеличивается, ускоряются обменные процессы и, соответственно, рост волос.

"Следующий препарат, который можно отметить, — это маски с содержанием витаминов. Например, витамин Е и другие витамины, которые являются природными антиоксидантами. Они оказывают увлажняющие, регенерирующие и стимулирующие действия. Следующий продукт, который очень хорошо помогает для роста волос и препятствует выпадению — это специальные дрожжи для волос. Они содержат биотин и тем самым защищают волосяные луковицы, то есть препятствуют выпадению волос, увлажняют корни волос", — объяснила собеседница Лайфа.

Для борьбы с андрогенетической алопецией, по словам медика, используется вещество миноксидил. Однако самостоятельно его применять не стоит, перед этим нужно сходить к врачу-трихологу. Помимо этого, рост волос поможет улучшить мезотерапия. Это инъекционная процедура, в состав которой входит гиалуроновая кислота и ряд витаминов.