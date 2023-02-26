Как надолго сохранить волосы чистыми: восемь хитростей, которые обязана знать каждая женщина

Головная боль всех девушек — уход за локонами, особенно если те длинные. Часто бывает, что волосы у корней пачкаются ну слишком быстро. Кстати, далеко не всегда проблему грязной головы можно решить одним лишь мытьём. Есть и внешние факторы, лишающие свежести. Как сделать так, чтобы волосы дольше оставались чистыми? Раскрываем секреты стилистов.

1. Меняйте наволочку раз в три дня

Пожалуй, один из самых не очевидных для многих факторов, способствующих быстрому загрязнению кожи головы. Как часто вы меняете постельное бельё? Если хотите сохранить чистоту локонов надолго, важно не только правильно ухаживать за волосами, но и исключить их контакт с грязной поверхностью подушки. На ткани скапливаются и клетки эпидермиса, и остатки косметики, и бактерии. А на чистой наволочке и спать приятнее, и для кожи головы она полезнее. Меняйте постельное бельё раз в неделю при нормальном типе волос и дважды — при склонном к жирности.

2. Правильно подберите шампунь по типу волос

Нужно подобрать правильный шампунь, чтобы ухаживать, а не вредить волосам. Фото © Shutterstock

Чтобы правильно ухаживать за волосами, нужно не слушать маркетологов и не вестись на рекламу, а подобрать шампунь, подходящий под тип именно ваших локонов. Если же регулярно использовать неподходящее средство, будет нарушена работа сальных желёз, из-за чего корни останутся грязными и жирными.

3. Откажитесь от горячего душа

Горячий душ приятен для души, но вреден для кожи — не только головы, но и тела. Если температура воды слишком высокая, очень легко повредить локоны, разрушив их структуру. С низкой тоже есть опасность — холодная, словно из проруби, вода не должна попадать на волосы. Идеальным вариантом станет вода тёплая, даже чуть прохладная.

4. Избегайте горячих укладок

Если хотите иметь здоровые, красивые и длинные волосы, откажитесь от сушки феном в пользу естественной. Фото © Shutterstock

Сушка феном и укладка с помощью утюжков, особенно в попытках создать прикорневой объём, считаются слишком агрессивными методами. Из-за нагретого воздуха кожа начнёт постепенно вырабатывать лишь больше сала, как и в случае с горячим душем. Лучше выбирать естественный метод сушки волос, если можете по времени позволить себе такую роскошь.

5. Пользуйтесь правильной расчёской

Чтобы не травмировать, никогда не расчёсывайте волосы влажными и без каких-либо средств по уходу. Ещё важно подобрать подходящую расчёску, желательно из натуральных материалов и чтобы зубчики были не слишком острыми. И, конечно же, как можно чаще мыть гребень, чтобы не "размазывать" скопившееся кожное сало и другую мелкую грязь обратно по волосам.

6. Подружитесь с сухим шампунем

Знаете ли вы про такое чудо-средство, как сухой шампунь? А уверены, что правильно его используете? Многие наивно полагают, что продукт предназначен для очистки грязной головы. Отчасти он может помочь, абсорбируя уже проявившееся у корней волос кожное сало. Но стилисты советуют использовать его сразу после мытья, чтобы продлить чистоту. Например, перед сном — наутро сухой шампунь впитается и подарит не только объём, но и ощущение свежести.

7. Используйте средства для волос согласно инструкции

Правильно ухаживать за волосами невозможно без вспомогательных средств. Но их нельзя наносить на корни. Фото © Shutterstock

Большая часть уходовой косметики для волос — бальзамы, маски и масла — рассчитаны на нанесение по длине и на кончики. Потому избегайте попадания средств на корни и кожу головы. Если регулярно пренебрегать этим простым правилом, обеспечите себе повышенное выделение кожного сала. То есть после мытья головы никакой чистоты и свежести не ждите.

8. Планируйте причёски и график мытья головы