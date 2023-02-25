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25 февраля, 09:30

10 вещей, которые мы привыкли видеть одноразовыми, но защитники природы всё исправили... или нет

Стремление к избавлению от одноразового пластика и бумаги в быту — тренд последних пяти лет. Иногда движение меняет мир к лучшему, а иногда выдаёт такие "решения", от которых волосы встают дыбом.

"Многоразовая туалетная "бумага", которую можно стирать и использовать по новой. Что за..." IntroductionWest145.

Фото © Reddit / IntroductionWest145

Фото © Reddit / IntroductionWest145

Вместо бумаги приверженцы движения Zero Waste ("Ноль отходов") рекомендуют использовать опавшие листья. Может, выглядит не так красочно, но зато совесть точно будет чиста.

Фото © Reddit / ZeroWaste

Фото © Reddit / ZeroWaste

"Никакой больше пластиковой пищевой плёнки — вместо неё используем восковые салфетки", — Leesamaree.

Фото © Reddit / Leesamaree

Фото © Reddit / Leesamaree

"Нашла этот многоразовый ролик от катышков всего за пару баксов. К нему не нужны никакие сменные блоки — мусор с клейкой части нужно просто смыть водой", — TrueRoo22.

Фото © Reddit / TrueRoo22

Фото © Reddit / TrueRoo22

"Многоразовый блокнот. После того как страница закончилась, её можно отсканировать с помощью телефона, и она автоматически улетит в облачное хранилище. Сами чернила можно стирать, а бумагу заново использовать", — Caylennea.

Фото © Reddit / Caylennea

Фото © Reddit / Caylennea

"Пришёл в ресторан, а там не выдают пластиковые трубочки — предлагают купить многоразовые железные. В комплекте специальный мешочек и ёршик для чистки", — sadiebird.

Фото © Reddit / sadiebird

Фото © Reddit / sadiebird

"Многоразовые стаканы и контейнеры в парижском "Макдоналдсе", MikaG_Schulz.

Фото © Reddit / MikaG_Schulz

Фото © Reddit / MikaG_Schulz

"Наконец-то закончила этот проект! Многоразовые прокладки из простых, доступных и натуральных материалов", — ResidentScientits.

Фото © Reddit / ResidentScientits

Фото © Reddit / ResidentScientits

"В этом году упаковала подарки в многоразовую обёрточную "бумагу", — Key_Quantity5041.

Фото © Reddit / Key_Quantity5041

Фото © Reddit / Key_Quantity5041

"Не знала, куда деть обрезки, и решила сделать многоразовые "ватные" диски", — awkwardariel.

Фото © Reddit / awkwardariel

Фото © Reddit / awkwardariel

Дети расплакались, когда увидели, во что превратился дом их мамы, который ещё недавно был мусоркой

Дети расплакались, когда увидели, во что превратился дом их мамы, который ещё недавно был мусоркой

Обложка ©

Reddit / IntroductionWest145, MikaG_Schulz

Сергей Трофимов
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