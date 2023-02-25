10 вещей, которые мы привыкли видеть одноразовыми, но защитники природы всё исправили... или нет
Стремление к избавлению от одноразового пластика и бумаги в быту — тренд последних пяти лет. Иногда движение меняет мир к лучшему, а иногда выдаёт такие "решения", от которых волосы встают дыбом.
"Многоразовая туалетная "бумага", которую можно стирать и использовать по новой. Что за..." — IntroductionWest145.
Фото © Reddit / IntroductionWest145
Вместо бумаги приверженцы движения Zero Waste ("Ноль отходов") рекомендуют использовать опавшие листья. Может, выглядит не так красочно, но зато совесть точно будет чиста.
Фото © Reddit / ZeroWaste
"Никакой больше пластиковой пищевой плёнки — вместо неё используем восковые салфетки", — Leesamaree.
Фото © Reddit / Leesamaree
"Нашла этот многоразовый ролик от катышков всего за пару баксов. К нему не нужны никакие сменные блоки — мусор с клейкой части нужно просто смыть водой", — TrueRoo22.
Фото © Reddit / TrueRoo22
"Многоразовый блокнот. После того как страница закончилась, её можно отсканировать с помощью телефона, и она автоматически улетит в облачное хранилище. Сами чернила можно стирать, а бумагу заново использовать", — Caylennea.
Фото © Reddit / Caylennea
"Пришёл в ресторан, а там не выдают пластиковые трубочки — предлагают купить многоразовые железные. В комплекте специальный мешочек и ёршик для чистки", — sadiebird.
Фото © Reddit / sadiebird
"Многоразовые стаканы и контейнеры в парижском "Макдоналдсе", — MikaG_Schulz.
Фото © Reddit / MikaG_Schulz
"Наконец-то закончила этот проект! Многоразовые прокладки из простых, доступных и натуральных материалов", — ResidentScientits.
Фото © Reddit / ResidentScientits
"В этом году упаковала подарки в многоразовую обёрточную "бумагу", — Key_Quantity5041.
Фото © Reddit / Key_Quantity5041
"Не знала, куда деть обрезки, и решила сделать многоразовые "ватные" диски", — awkwardariel.
Фото © Reddit / awkwardariel
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Reddit / IntroductionWest145, MikaG_Schulz