10 вещей, которые мы привыкли видеть одноразовыми, но защитники природы всё исправили... или нет

"Многоразовая туалетная "бумага", которую можно стирать и использовать по новой. Что за..." — IntroductionWest145.

Фото © Reddit / IntroductionWest145

Вместо бумаги приверженцы движения Zero Waste ("Ноль отходов") рекомендуют использовать опавшие листья. Может, выглядит не так красочно, но зато совесть точно будет чиста.

Фото © Reddit / ZeroWaste

"Никакой больше пластиковой пищевой плёнки — вместо неё используем восковые салфетки", — Leesamaree.

Фото © Reddit / Leesamaree

"Нашла этот многоразовый ролик от катышков всего за пару баксов. К нему не нужны никакие сменные блоки — мусор с клейкой части нужно просто смыть водой", — TrueRoo22.

Фото © Reddit / TrueRoo22

"Многоразовый блокнот. После того как страница закончилась, её можно отсканировать с помощью телефона, и она автоматически улетит в облачное хранилище. Сами чернила можно стирать, а бумагу заново использовать", — Caylennea.

Фото © Reddit / Caylennea

"Пришёл в ресторан, а там не выдают пластиковые трубочки — предлагают купить многоразовые железные. В комплекте специальный мешочек и ёршик для чистки", — sadiebird.

Фото © Reddit / sadiebird

"Многоразовые стаканы и контейнеры в парижском "Макдоналдсе", — MikaG_Schulz.

Фото © Reddit / MikaG_Schulz

"Наконец-то закончила этот проект! Многоразовые прокладки из простых, доступных и натуральных материалов", — ResidentScientits.

Фото © Reddit / ResidentScientits

"В этом году упаковала подарки в многоразовую обёрточную "бумагу", — Key_Quantity5041.

Фото © Reddit / Key_Quantity5041

"Не знала, куда деть обрезки, и решила сделать многоразовые "ватные" диски", — awkwardariel.