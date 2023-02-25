Мемориальную гримёрку Инны Чуриковой открыли в "Ленкоме"

Мемориальная гримёрка советской и российской актрисы Инны Чуриковой открылась сегодня в театре "Ленком Марка Захарова". По словам директора культурного учреждения Марка Варшавера, в комнате всё осталось так же, как было при жизни артистки, добавили лишь её портрет.

"Гримёрная — то место, где она копила силы. Это было абсолютно скромное пространство, которое она обустроила под себя, там нет какого-то пафоса, золота, парчи и прочего. Там есть подарки от благодарных зрителей, которых она очень любила", — отметил Иван Агапов, народный артист РФ и бывший коллега Чуриковой.