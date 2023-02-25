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25 февраля, 16:22

Мемориальную гримёрку Инны Чуриковой открыли в "Ленкоме"

Мемориальная гримёрка советской и российской актрисы Инны Чуриковой открылась сегодня в театре "Ленком Марка Захарова". По словам директора культурного учреждения Марка Варшавера, в комнате всё осталось так же, как было при жизни артистки, добавили лишь её портрет.

"Гримёрная — то место, где она копила силы. Это было абсолютно скромное пространство, которое она обустроила под себя, там нет какого-то пафоса, золота, парчи и прочего. Там есть подарки от благодарных зрителей, которых она очень любила", — отметил Иван Агапов, народный артист РФ и бывший коллега Чуриковой.

Теперь все желающие смогут побывать в гримёрке легендарной артистки в рамках экскурсий, сообщается на сайте "Ленкома".

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Напомним, о смерти актрисы Инны Чуриковой стало известно 14 января. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с артисткой прошла в Москве в храме Христа Спасителя, гроб с её телом вынесли под аплодисменты поклонников. Похоронили Чурикову на Новодевичьем кладбище.

Обложка ©

VK / "Ленком Марка Захарова"

Наталья Исакова
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