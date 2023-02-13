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13 февраля, 09:52

Врач рассказал, почему вырывать волосы в носу смертельно опасно

Отоларинголог Зайцев: Вырывание волос из носа может привести к смертельным заболеваниям

Вырывание волос в носу может привести к крайне неприятным последствиям, переходу инфекции в головной мозг и даже смертельным заболеваниям. Об этом News.ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам специалиста, на месте вырванных волос может появиться нагноение или же воспаление, а в запущенных случаях это станет угрозой для головного мозга.

"Может возникнуть тромбоз синусов, это состояние крайне тяжёлое. Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики. Иногда за два-три дня доходит до крайней терминальной стадии, при этом человек не придаёт этому никакого значения", — отметил специалист.

По мнению Зайцева, тромбоз синуса успешно вылечивается лишь в 50% случаев. При этом вместо вырывания волос врач рекомендовал постричь их кончики тупоконечными ножницами, тогда удастся не травмировать кожу.

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Артур Белкин
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