Врач рассказал, почему вырывать волосы в носу смертельно опасно
Отоларинголог Зайцев: Вырывание волос из носа может привести к смертельным заболеваниям
Вырывание волос в носу может привести к крайне неприятным последствиям, переходу инфекции в головной мозг и даже смертельным заболеваниям. Об этом News.ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
По словам специалиста, на месте вырванных волос может появиться нагноение или же воспаление, а в запущенных случаях это станет угрозой для головного мозга.
"Может возникнуть тромбоз синусов, это состояние крайне тяжёлое. Лечится, как правило, в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики. Иногда за два-три дня доходит до крайней — терминальной — стадии, при этом человек не придаёт этому никакого значения", — отметил специалист.
По мнению Зайцева, тромбоз синуса успешно вылечивается лишь в 50% случаев. При этом вместо вырывания волос врач рекомендовал постричь их кончики тупоконечными ножницами, тогда удастся не травмировать кожу.
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