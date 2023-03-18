5 признаков злокачественной родинки

Родинки с неровными краями, необычного цвета и увеличивающиеся в размере могут представлять опасность для здоровья человека. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова.

"Разберём первый признак — "правило гадкого утёнка". Данное правило основано на оценке всех имеющихся родинок и явном визуальном отличии одной из них —"гадкого утёнка". Этот признак индивидуален, потому как некрасивая родинка у одного пациента может казаться совершенно нормальной у другого", — отметила она.

По её словам, существует пять признаков, помогающих определить подозрительную родинку. Первый — это асимметрия, так как злокачественные образования редко бывают правильной формы. Второй — рваные и неровные границы. Третий — странный цвет, обычно это оттенки серого, красного, розового, чёрного, белого. Четвёртый — диаметр, который, как правило, превышает 6 миллиметров, а также родинка может продолжать расти. Пятый признак — происходящие визуальные изменения, это может касаться формы, размера, а также ощущений, если родинка, например, начала вызывать зуд.

Врач подчеркнула, что раз в месяц нужно самостоятельно осматривать новообразования, чтобы не пропустить злокачественных процессов. При любых подозрениях следует обратиться к дерматологу. Ахматова напомнила, что летом необходимо защищать родинки от солнечных лучей: пользоваться специальными кремами и не злоупотреблять загаром.