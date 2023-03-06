Дерматолог объяснила, как продлить молодость коже рук

Причин, по которым кожа рук истончается, может быть несколько, но во всех случаях необходимо принимать меры. Как спасти истончённую кожу рук, в беседе с Лайфом рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.

По её словам, кожа может истончаться по анатомическим причинам, когда происходят возрастные изменения и подкожно-жировая клетчатка "подтаивает". Более того, кожа кистей рук по природе крайне тонкая и подвижная, а также содержит мало подкожно-жировой клетчатки.

"Часто кожа получает микротравмы из-за воздействия повреждающих факторов химической и физической природы, что меняет её структуру, как верхних слоёв, в результате чего меняется естественный защитный липидный слой, так и более глубинных. Таким образом, со временем наша кожа перестаёт быть эластичной, упругой и увлажнённой", — пояснила косметолог.

Помимо этого кожа может истончаться под воздействием окружающей среды, так как обилие солнца, жаркий воздух или же, наоборот, морозная, ветреная погода вредят ей. Не менее опасной для кожи является и бытовая химия, ведь у большинства женщин ни один день не обходится без мытья посуды.

Чтобы избежать истончения кожи, нужно регулярно и правильно ухаживать за ней в несколько этапов: увлажнение, пилинг, питание, защита. Так, увлажнение нужно проводить как минимум два раза в день, а лучше — после каждого мытья. Крем для рук лучше выбирать лёгкой структуры, нежирный и быстро впитываемый. Продлят молодость рук парафиновые ванночки и фотозащита. Методики восполнения объёмов кистей рук есть сейчас и в косметологии, резюмировала собеседница Лайфа.

Дерматокосметолог Татьяна Малышева. Фото предоставлено Лайфу.