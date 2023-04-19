Врач рассказала, с какими проблемами кожи помогают бороться творог, печень, батат и гречка

Путь к здоровой коже включает в себя не только внешний уход, но и ряд действий, которые мы можем предпринять для улучшения ситуации изнутри. Например, скорректировать меню и включить в рацион те продукты, которые станут нашими союзниками в борьбе с морщинами, тусклостью и акне. Врач-косметолог, дерматовенеролог Людмила Егжина рассказала Лайфу, что обязательно должно быть в "красивом" меню.

В первую очередь, по словам эксперта, в составе продуктов ищем жирорастворимые витамины А и Е. Они участвуют в регенерации кожных процессов, ускоряют заживление ранок, оказывают противовоспалительный эффект и отвечают за стимуляцию неоколлагенеза — важного механизма для омоложения.

"Продукты, богатые витамином Е, — это в основном растительные масла или продукты, которые содержат масла, — авокадо, кедровые орехи, семечки подсолнуха, арахис, миндаль. Витамином А, как правило, богаты продукты, которые имеют оранжевую окраску, — морковь, тыква, батат, печень", — перечисляет собеседница Лайфа.

Следующим компонентом, который необходим для красивой кожи, косметолог назвала цинк. Он способен воздействовать на регуляцию сальных процессов и снизить избыточную жирность кожи.

"Источники цинка — это говядина, фасоль, яичный желток, гречка", — говорит Егжина.

Косметолог также одобрила включение в рацион овощей и фруктов, которые содержат в большом количестве антиоксиданты или попросту аскорбиновую кислоту. А для того, чтобы поддерживать кожу в балансе, нужно включить в меню продукты, которые будут поддерживать иммунный статус кожи.

"Чтобы кожа была более здоровой, нужно употреблять продукты, богатые пробиотиком. Они содержатся в кисломолочных продуктах натурального брожения, без подсластителей и красителей — это в основном кефир, ацидофилин, ряженка, натуральный йогурт и творог", — добавила врач.