Косметолог дала пять советов, чтобы больше не просыпаться с жирным "блином" на лице

Сальность, жирный блеск, лоснящиеся к середине дня (а то и постоянно) нос и лоб — обычные спутники обладателей жирной и комбинированной кожи. Что мы обычно делаем для избавления от этой проблемы? Подсушиваем лосьоном или спиртовыми тониками, умываемся до скрипа, скрабируем для ощущения чистоты, матируем пудрой. Однако проблема не решается. И часто возникает чувство, что ещё больше усугубляется. Как справиться с жирным блеском, читателям Лайфа рассказала врач-дерматолог, косметолог Юлиана Шиян. По её словам, всё вышеперечисленное — неправильный подход. Вот как надо.

1. Исключить агрессию — спирты и избыток фруктовых кислот в домашнем уходе

Когда кожа лоснится, кажется, что её нужно срочно обезжирить и как следует очистить от грязи. В ход идут рецепты наших мам и бабушек: одеколоны, спиртовые настойки, позже добавились спиртовые кислотные тоники для проблемной кожи. Но всё это, по словам эксперта, не работает, а, наоборот, в разы усугубляет проблему.

"В организме всё сбалансировано, и если с кожи сняли её защитную гидролипидную мантию, то она стремится восстановить равновесие и нарабатывает сало снова. Если это происходит часто, сальные железы привыкают работать в новом для них интенсивном режиме. Вместо матовости мы получаем поток кожного сала и раздражённую спиртами кожу", — объясняет собеседница Лайфа.

2. Чаще умываться обычной тёплой водой

"Этот совет вызывает больше всего недоумения. Как так? Встать с утра с сальным "блином" на лице и умыться просто водой?! Да, именно так. Принцип тот же, что в первом пункте. Чем реже мы снимаем с кожи защитный слой, а мылом, гелями и пенками мы буквально сдираем его с лица, тем меньше кожа выбросит сала снова", — говорит косметолог.

Разумеется, уменьшение салоотделения не происходит моментально, нужно время для того, чтобы сальные железы адаптировались к новому режиму. Выражение "Здоровая кожа — это грязная кожа" появилось не на пустом месте. Конечно, загрязнённую кожу можно и нужно очищать, например вечером после активного дня, когда на ней пыль, косметика, солнцезащитные средства. Однако с утра достаточно умыться просто тёплой водой. Ополоснуть можно несколько раз. Тёплая вода смоет оставшиеся с вечера кремы и избыток кожного сала. А затем нужно тщательно протереть кожу нейтральным тоником или бесспиртовым лосьоном с небольшим содержанием фруктовых кислот. Кожа будет очищена и при этом не обезжирена. Через две-три недели вы заметите, что сала постепенно становится меньше, обещает Шиян.

Косметолог Юлиана Шиян предупреждает: чем сильнее вы будете пытаться очистить кожу сегодня, тем более жирной она станет завтра. Фото предоставлено героиней публикации

3. Пользуемся термальной водой

В течение дня кожа любого типа всё равно может блестеть. И здесь очень хорошо иметь в запасе матирующие салфетки или термальную воду. Вторая хороша тем, что её можно использовать прямо поверх макияжа в любом месте, где вы находитесь. Важный момент: чтобы заматировать кожу и при этом не пересушить, распылять термальную воду нужно поверх увлажняющего крема.

4. Выбираем крем по типу кожи и сезону

Отсутствие крема у человека с жирной кожей — обычное дело. Мол, а зачем? И так всё блестит. На самом деле правильно подобранный базовый крем будет облегчать жизнь в плане качества кожи: летом сглаживать жирность, зимой — устранять обезвоживание, которое очень характерно для жирной и комбинированной кожи при отсутствии ухода.

"Летом крем может быть с лёгким матирующим эффектом, осенью и зимой — средней плотности с компонентами, которые восстанавливают защитный барьер и уровень увлажнённости кожи. Это могут быть фосфолипиды, сфинголипиды, церамиды, пептиды, глюкозамин, гиалуроновая кислота, аминокислоты, хитин, глутатион, серицин, биомиметические липиды. Ключевой момент — некомедогенный состав. Обычно это указано на упаковке", — советует косметолог.

Когда кожа в достаточной степени увлажнена, а её защитный барьер целостный, сальные железы будут работать в умеренном режиме, ведь спасать избытком сала кожу от сухости и других "врагов" не нужно.

5. Не забываем о правильном питании и физической нагрузке

Кажется, что этот пункт совсем не вяжется с сальностью кожи, однако связь здесь прямая. Сальные железы работают не сами по себе, их активностью руководят наши половые гормоны: женские притормаживают работу желез, мужские, наоборот, стимулируют. На любые, даже самые незначительные гормональные колебания сальные железы будут реагировать. А стресс и тревожность как раз создают эти колебания, как и нерациональное питание, подстёгивающее жирность кожи.

"Сбрасывать нервное напряжение лучше всего помогает физическая нагрузка. Танцы, бег, прогулки, силовые тренировки, плавание — всё, что нравится, главное — регулярно. Из рациона лучше исключить продукты с высоким гликемическим индексом: прежде всего пшеничную и рисовую муку, сахар, а также молоко животного происхождения", — отмечает наш эксперт.

Собеседница Лайфа добавила, что жирный и комбинированный типы кожи достаются по наследству, то есть это генетически обусловленный признак. Эти советы не изменят типа кожи, однако точно позволят уменьшить сальность кожи и в некоторых случаях даже риски высыпаний акне.