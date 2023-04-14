Дерматолог раскрыла отвратительную правду о популярном "рыбном" пилинге для ног

Пилинг рыбками гарра руфа — достаточно популярная услуга в SPA и салонах красоты. Суть процедуры такова: человек погружает ноги, а иногда и руки в ёмкость с водой, где плавает множество мелких рыбок, поедающих ороговевшую кожу. Это щекотно и не больно. Процедура позиционируется как SPA-уход, способствующий очищению и оздоровлению кожи. Но оказалось, что безопасной её назвать сложно. По словам косметолога клиники лазерной косметологии Evolution Виктории Абрамовой, она, как врач-дерматовенеролог, не может рекомендовать эту процедуру, да и сама воздержалась бы от столь сомнительного удовольствия по нескольким объективным причинам.

"Во-первых, вода в используемых ёмкостях не меняется после каждого клиента. Она не содержит хлора, как в обычных бассейнах, так как это губительно для рыб. Не уверена, что и фильтрационные установки справляются со своей задачей при высокой нагрузке. К тому же комфортная температура воды создаёт благоприятные условия для размножения попавших туда микроорганизмов. Поэтому о санитарных условиях судить сложно, вряд ли собственники такого бизнеса ежедневно производят забор воды в лабораторию с целью контроля безопасности предоставляемых услуг", — рассуждает собеседница Лайфа.

Второй момент, который смущает Абрамову, — никто не осматривает кожу клиентов перед процедурой на наличие кожных заболеваний грибкового и бактериального происхождения. Между прочим, по её данным, такой недуг встречается у 10–20% взрослого населения страны. Основной путь передачи грибка и бактерий — контактно-бытовой. И здесь потребители данных услуг оказываются в зоне риска, особенно если на коже есть микротравмы и потёртости — входные ворота для инфекции.

"Погружая свои ножки в аквариум, мы не можем быть уверены, что соблюдены все гигиенические нормы и что в ближайшем будущем вам не потребуется проходить лечение у дерматолога", — отмечает врач.

В-третьих, продолжает Абрамова, никто не говорит о противопоказаниях к проведению процедуры. А ведь людям с сахарным диабетом, варикозной болезнью и сниженным иммунитетом к такой затее следует относиться с крайней осторожностью. По словам дерматолога, барьерная функция кожи у этих пациентов значительно снижена, а присоединение бактериальной или грибковой инфекции ведёт к серьёзным осложнениям.

"Относитесь к своему здоровью ответственно и подходите к выбору бьюти-услуг с полной серьёзностью, при необходимости проконсультируйтесь с врачом. С виду безобидная процедура может таить в себе множество неприятных последствий", — отметила собеседница Лайфа.