Косметолог объяснила, как правильно подобрать солнцезащитный крем и не обгореть на пляже

Солнцезащитные средства для кожи должны содержать в составе SPF-фактор, витамин Е и быть влагостойкими. Для волос же требуется кокосовое масло и различные витамины, в том числе А. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала косметолог Кристина Радина.

По словам специалиста, в первую очередь для защиты лица от солнца нужно пользоваться кремом с содержанием SPF. Чтобы правильно его подобрать, надо определить свой цветотип, которых всего четыре. Так, к первому относятся люди с очень светлой кожей. Как правило, это обладатели веснушек, рыжих волос, голубых и зелёных глаз. Они очень быстро обгорают на солнце из-за тонкой кожи, поэтому таким людям подходит крем с SPF-защитой с индексом от 40 и выше.

Ко второму цветотипу относятся люди со светлой кожей, более толстой. У них меньше разных высыпаний, могут быть голубые и карие глаза. Им подходят крема с SPF-защитой около 30. Больше всего людей с третьим типом, у которых русые или каштановые волосы, серые или карие глаза. Кожа у них уже не обгорает, а загорает на солнце, поэтому им рекомендуется SPF с индексом 15–30. Четвёртый тип — обладатели смуглой кожи с тёмными глазами и волосами. Им подходит SPF-защита с низким значением. Такой крем нужно использовать с приходом весны и до конца осени.

На пляже крем следует постоянно обновлять или же использовать влагостойкий, чтобы он не смылся в море. При этом в составе средства должен быть витамин Е или гиалуроновая кислота, чтобы кожа увлажнялась. Вместе с тем рекомендуется потреблять достаточное количество воды, жидкости и хорошо питаться.

Что же касается волос, продолжила косметолог, то они не такие привереды, поэтому людям с разным типом можно пользоваться одинаковыми средствами. Главное, чтобы они защищали от воздействия солнечных лучей. В них обычно содержатся различного рода масла, в том числе кокосовое или камелии, а также витамины, например А или Е.