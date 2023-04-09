4 проблемы с кожей, которые решит тканевая маска

Косметическая тканевая маска — это кусок материала, который пропитан сывороткой и обладает более ярко выраженным действием, чем сыворотка, за счёт того, что содержит большую концентрацию. С какими проблемами справится тканевая маска и против чего она бессильна, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, косметолог Кристина Радина.

"Маска ложится сверху на кожу, плотно к ней прилегает, обеспечивая лучший процесс всасывания, но тканевая маска способна воздействовать только на эпидермис, то есть на верхний слой кожи, в более глубокие слои кожи, она не проникает. Поэтому чуда от тканевой маски ждать не следует", — отметила специалист.

По словам Радиной, тканевая маска может подойти для быстрого увлажнения кожи, для того, чтобы убрать шелушение, некие покраснения. При этом она не обеспечит лифтинг-эффект, не уберёт морщины, не обеспечит длительное увлажнение. Косметолог пояснила, что тканевая маска станет вишенкой на торте для тех, кто ежедневно ухаживает за сухой кожей, делает какие-либо инъекционные процедуры. Однако более серьёзные проблемы это изделие решить не способно.

"Тканевые маски улучшают качество кожи на какое-то время, имеют лишь краткосрочный эффект и являются выбором, например, для молодой кожи или для того, чтобы убрать какие-то незначительные дефекты на время", — добавила собеседница Лайфа.

Чтобы маска принесла больше пользы, Радина советует использовать её только на очищенной коже. Также, по словам специалиста, стоит посоветоваться с косметологом, определить свой тип кожи и понять, какие именно компоненты вам нужны, ведь маска может и навредить.

"Если у вас сухая кожа и вы покупаете маску, которая тоже содержит компоненты, которые сушат кожу, то вы делаете себе лишь хуже. И вообще, для тканевых масок есть противопоказания в виде активного купероза, аллергических реакций, непереносимости некоторых компонентов, явных воспалительных элементов, поэтому тканевая маска, хоть она очень доступная, но к выбору этой маски нужно подходить с умом и тоже проконсультироваться с косметологом, какие именно ингредиенты должны быть в ней, и тогда она сможет вам помочь", — заключила Радина.