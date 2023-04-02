Косметолог рассказала о весенних проблемах кожи и способах борьбы с ними

Весной кожа становится более чувствительной, возможны покраснения и сухость. Об основных апрельских проблемах этого органа в беседе с Лайфом рассказала косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

"Весной у нас ослабевает общая иммунная система, и, конечно же, это отражается у нас и на общем состоянии организма, и в частности на коже. Поэтому основные моменты, наверное, такие: во-первых, это покраснение кожи, вообще реакция кожи на любой раздражитель. То есть она становится более чувствительной", — сказала медик.

Также эксперт рассказала о куперозе, когда расширяются капилляры кожи. Он усиливается весной из-за ослабления иммунитета. Кроме того, могут появляться прыщи и другие воспаления. Это связано в том числе с малым количеством солнечного света.

"Конечно, сухость, всё-таки кожа всю зиму была в стрессовой ситуации, перепад температуры, сильный ветер, высушивание кожи плюс сухой воздух в помещении. По волосам, конечно, тоже нехватка питательных веществ, витаминов, волосы становятся тусклыми, ломкими, хрупкими, выпадают", — добавила Баллирано.

Чтобы бороться с подобными проблемами, необходима общая стимуляция организма, отметила она. Нужно есть больше овощей и фруктов, гулять и принимать комплексные витамины. В некоторых случаях можно прибегать к салонным процедурам. К примеру, неодимовому лазеру, фотоомоложению или гидропилингу.