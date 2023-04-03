Названы причины появления акне во взрослом возрасте и способы лечения

Проблемы с кожей могут появиться не только в подростковом возрасте из-за перестройки гормонального фона. Врач – дерматовенеролог-косметолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке" Ксения Серебренникова объяснила, почему с акне сталкиваются люди старше 25 лет и как бороться с высыпаниями.

"Акне является хроническим воспалительным заболеванием сальных желёз, сопровождающимся появлением открытых и закрытых комедонов, папул, пустул и узлов. В большинстве случаев, дебют заболевания происходит в пубертатный период, что создает ложное представление о природе заболевания. Акне встречается среди всех возрастных групп", — отметила Серебренникова.

К сожалению, многие считают, что высыпания пройдут сами по себе и не лечат кожу. Установлено, что акне страдают 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет, 8% — в возрасте от 25 до 34 лет и 3% — в возрасте от 35 до 44 лет, уточнила врач.

"Основной причиной развития акне является генетическая предрасположенность. Ухудшение течения акне может провоцировать стресс, курение, диета, богатая продуктами с высокой гликемической нагрузкой, потребление молочных продуктов, диетических добавок для увеличения мышечной массы, которые богаты аминокислотами с разветвленной цепью и пептидами, полученными из сыворотки. Определённые лекарства связаны с развитием акне", — перечислила доктор.

Лечение назначается в зависимости от степени тяжести акне. Пациентам рекомендуется ежедневно очищать кожу не более 2 раз в день, чтобы не вызвать раздражение. Обычно это специальные муссы, пенки и гели; тоник, стабилизирующий pH кожи и крем, который улучшает проникновение питательных веществ в глубокие слои дермы.

"Жирный блеск, беспокоящий в течение дня, можно контролировать с помощью матирующих средств: кремов, эмульсий, сывороток, спреев. Для коррекции сухости кожи, которую могут вызывать лекарственные препараты, пациентам рекомендуется использовать 1–2 раза в день некомедогенные смягчающие увлажняющие средства", — рекомендует Серебренникова.