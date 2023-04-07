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7 апреля, 15:13

Врач дала 6 советов по уходу за кожей в зоне декольте и шеи

Врач Малышева: Уколы с гиалуронкой помогут в уходе за кожей в зоне декольте

Причина быстрого старения кожи в зоне декольте и шеи заключается в том, что этим областям тела женщины уделяют гораздо меньше внимания, нежели коже лица. Одно из решений проблемы — инъекции, основной компонент которых — гиалуроновая кислота. Сегодня в арсенале косметолога очень большой выбор подобных препаратов, многие из которых дополнительно обогащены факторами роста, витаминами и пептидами, рассказала Лайфу дерматокосметолог Татьяна Малышева.

Также в домашних условиях при помощи специализированных средств можно продлить эффект от процедур, сделанных в кабинете врача. Среди аппаратных процедур наиболее эффективным для омоложения кожи шеи и декольте является игольчатый RF-лифтинг.

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Кроме того, специалист напомнила об инъекционной реструктуризации кожи (биоревитализация, мезотерапия или плазмолифтинг). Она посоветовала также аппаратное омоложение (элос-омоложение или лазерные процедуры фракционного термолиза). Малышева призвала не забывать и о SPF-защите. По её словам, пребывание на солнце без защитных средств в зоне шеи и декольте приводит к выраженному фотостарению, появляются сухость, морщины, пигментные пятна.

"Неправильно подобранный бюстгальтер приводит к образованию морщинок в области декольте. Также опасен для этой зоны отказ от бюстгальтера (гравитацию никто не отменял), происходит перерастяжение кожи декольте", — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что бороться с растяжками (стриями) на теле косметическим методом довольно сложно, гораздо проще соблюдать профилактику с помощью гелей, масел и кремов. Об этом рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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