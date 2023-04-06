Россиянам объяснили, почему при варикозе не стоит увлекаться загаром

Людям с варикозом не рекомендуется загорать на солнце или в солярии, поскольку из-за воздействия ультрафиолетовых лучей могут начаться осложнения. Об этом рассказала врач-флеболог, сосудистый хирург Анна Никитина.

В беседе с "Москвой 24" специалист отметила, что загар негативно влияет на эластичность стенок сосудов, которые уже ослаблены из-за заболевания. Как указала Никитина, под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свёртываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Всё это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни.

"В целом в жаркое время года, чтобы избежать обострения, старайтесь больше двигаться: гулять, кататься на велосипеде, плавать. Придерживайтесь диеты, потребляйте больше жидкости и принимайте контрастный душ", — указала врач.

Никитина также призвала носить удобную одежду и обувь, отказаться от высоких каблуков. Кроме того, она напомнила, что при болезни вен на время физических нагрузок и перелётов следует надевать компрессионный трикотаж.