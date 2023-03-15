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15 марта, 14:59

Косметолог рассказала, как убрать веснушки, хотя полностью сделать это не получится

Косметолог Круглик: Полностью избавиться от веснушек невозможно

Далеко не всем нравятся веснушки — небольшие пятна на лице, которые могут появляться весной или летом. При этом полностью избавиться от них невозможно, однако можно их скорректировать. О том, как это сделать, рассказала косметолог Екатерина Круглик.

"Я не рекомендую их трогать, но если они сильно вас раздражают, то лучший способ коррекции — обработка пикосекундным лазером Picosure. В этом случае эффект будет заметным, но при этом вам не потребуется реабилитация", — отметила специалист.

При этом с каждым годом их может становиться всё больше. В таком случае косметолог советует не загорать и обязательно пользоваться солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 или же SPF50.

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Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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