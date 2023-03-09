Косметолог рассказала, кому нельзя делать процедуры с микротоком

Косметические процедуры с применением микротока имеют массу плюсов: обладают лимфодренажным, детоксикационным, противовоспалительным, бактерицидным и регенерирующим эффектом. Однако есть целая группа людей, которым они противопоказаны. Об этом телеканалу "Москва 24" заявила дерматовенеролог, косметолог, врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Оксана Павленко.

Особенно хороши такие процедуры в реабилитационный период, когда заживают швы, а организм отвечает отёками на вмешательство хирургов. При этом, если вы делаете подобные процедуры самостоятельно, достичь эффекта будет возможно лишь в сочетании с качественными косметологическими процедурами. Проводить микротоковую терапию нужно не чаще двух раз в неделю по 15–20 минут. Однако делать её могут далеко не все.

"Она противопоказана людям с эпилепсией и другими расстройствами ЦНС, кардиопатией, сердечной аритмией", — отметила косметолог.

Также отказаться от микротока придётся при острой форме онкологии и в стадии её ремиссии, людям с кардиостимуляторами, штифтами, золотыми нитями или же пирсингом. Не стоит прибегать к микротоку и беременным, людям с температурой или же имеющим инфекционные заболевания.