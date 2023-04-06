ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 15:06

Медик рассказала, откуда берутся растяжки на коже и как с ними бороться

Дерматовенеролог Жовтан рекомендовала гели и кремы против растяжек на коже

Бороться с растяжками (стриями) на теле косметическим методом довольно сложно, гораздо проще соблюдать профилактику с помощью гелей, масел и кремов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Она рекомендовала наносить специальные наружные средства на гормонозависимые зоны регулярно при появлении первых растяжек. Но есть и другие методы, которые проводят уже в медицинских организациях.

"При уже сформировавшихся полосах проводят лазерные шлифовки, инъекции коллагена, аппаратные методики", — уточнила медик.

По словам врача, растяжки появляются не только у людей с избыточным весом. Они могут быть и при худощавом типе телосложения в период интенсивного роста, иногда на фоне скачка половых гормонов в переходном возрасте. Причём и у юношей, и у девушек. Также они могут появиться у беременных и при генетической предрасположенности.

Возлюбленная российского миллиардера доказала, что даже у моделей есть целлюлит и растяжки

Возлюбленная российского миллиардера доказала, что даже у моделей есть целлюлит и растяжки

"Стрии это разрыв определённых слоёв кожного покрова с постепенной самостоятельной регенерацией. Поэтому в активном периоде они выглядят ярко-фиолетовыми, но постепенно с течением времени они приобретают более спокойный цвет и становятся малозаметными и практически сливаются с кожей. На этом этапе пытаться их убрать уже поздно", — добавила Жовтан.

Ранее в Национальном центре генетических исследований рассказали, как подобрать ключ к уверенной победе над старением кожи.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров