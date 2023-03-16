Код молодости: Новосибирские генетики раскрыли секрет неувядающей красоты
В Национальном центре генетических исследований рассказали, как подобрать ключ к уверенной победе над старением кожи.
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Главная причина преждевременного старения — проблемы с двумя ключевыми белками кожи, рассказала врач-генетик, медицинский советник новосибирского Национального центра генетических исследований Инна Холяндра. По её словам, речь идёт о коллагене и эластине. Коллаген медик сравнила с арматурой, на которой держится здание, — он обеспечивает коже прочность. Эластин позволяет тканям растягиваться, а затем снова возвращаться к исходному состоянию.
Как установили генетики, далеко не у всех российских женщин всё в порядке с этими белками. По данным исследований новосибирских учёных, 28,9% женщин в России предрасположены к нарушению структуры коллагена, а у 49,9% жительниц страны есть генетическая склонность к проблемам с эластином.
Врач-генетик отметила, что нехватка коллагена не только проявляется преждевременными признаками старения, но и может привести к остеопорозу и повысить риск переломов. Людям с такой проблемой противопоказан глубокий пилинг, инъекции ботокса и другие травмирующие косметологические процедуры, подчёркивает врач-генетик. В свою очередь, при недостатке эластина возникают повреждения стенок кровеносных сосудов, растяжки на коже и опущение внутренних органов, объясняет Инна Холяндра.
Медик дала несколько советов для пополнения запасов и сохранения в организме этих белков. В частности, для улучшения ситуации с коллагеном она порекомендовала профилактическое подкожное введение препаратов с гиалуроновой кислотой (биоревитализацию), приём пищевых добавок с гидролизированным коллагеном. А обеспечить организм эластином, по мнению генетика, помогут микроинъекции аминокислотных коктейлей, витамина С, а также гидролизированный эластин. Кроме того, врач отметила, что при таких проблемах с кожей полезны зелёный чай, цитрусовые, черника, сельдерей, брокколи, цветная капуста и другие продукты с высоким содержанием природных антиоксидантов. Генетик добавила, что эластину вредит ультрафиолетовое излучение, поэтому лучше пользоваться кремами с SPF не только на пляже, но и вообще перед каждым выходом на улицу.