Код молодости: Новосибирские генетики раскрыли секрет неувядающей красоты

Главная причина преждевременного старения — проблемы с двумя ключевыми белками кожи, рассказала врач-генетик, медицинский советник новосибирского Национального центра генетических исследований Инна Холяндра. По её словам, речь идёт о коллагене и эластине. Коллаген медик сравнила с арматурой, на которой держится здание, — он обеспечивает коже прочность. Эластин позволяет тканям растягиваться, а затем снова возвращаться к исходному состоянию.

Как установили генетики, далеко не у всех российских женщин всё в порядке с этими белками. По данным исследований новосибирских учёных, 28,9% женщин в России предрасположены к нарушению структуры коллагена, а у 49,9% жительниц страны есть генетическая склонность к проблемам с эластином.

Врач-генетик отметила, что нехватка коллагена не только проявляется преждевременными признаками старения, но и может привести к остеопорозу и повысить риск переломов. Людям с такой проблемой противопоказан глубокий пилинг, инъекции ботокса и другие травмирующие косметологические процедуры, подчёркивает врач-генетик. В свою очередь, при недостатке эластина возникают повреждения стенок кровеносных сосудов, растяжки на коже и опущение внутренних органов, объясняет Инна Холяндра.