Уродство от самоучек: Какие документы должны быть у вашего косметолога

Косметология не должна быть источником лёгкого дохода для непрофессионалов. Потенциальным клиентам следует внимательно подходить к выбору специалиста, чтобы процедуры не принесли вреда здоровью. Об этом Лайфу рассказала косметолог-эстетист, преподаватель по косметологии Вера Слабова.

Косметолог-эстетист, преподаватель по косметологии Вера Слабова рассказала об образовании в индустрии красоты. Фото предоставлено героем пбуликации.

"Не все косметологи обладают профессиональным образованием. К сожалению, некоторые из них считают, что достаточно просто посмотреть несколько обучающих видео в Интернете, чтобы начать предоставлять косметологические услуги. Это крайне опасно, поскольку работа с кожей требует глубоких знаний анатомии, физиологии и химии, которым не учат ни в школе, ни на двухнедельных курсах", — объяснила она.

Косметолог без образования не способен эффективно диагностировать и лечить проблемы кожи. Он может не знать о побочных эффектах косметических процедур, о правильной дозировке и противопоказаниях, предупредила эксперт. Так, неправильно сделанная лазерная эпиляция приведёт к ожогам, а инъекционный контуринг вызовет отёки и воспаления.

"Для того чтобы работать официально и оказывать спектр услуг в кабинетах красоты, специалисты должны иметь свидетельство государственного образца с присвоением профессии — косметик. Это образование подходит для лиц без медицинского образования", — уточнила Слабова.

Если у специалиста уже есть медицинское образование, то он может пройти переквалификацию и получить диплом гособразца — сестринское дело в косметологии или медицинская сестра в данной сфере, продолжила собеседница Лайфа. При этом образование в индустрии красоты должны иметь и предприниматели, занимающиеся открытием салонов.

"Сертификаты выдаются учебными заведениями и компаниями, которые проводят краткосрочные курсы обучения. Они не дают полноценного образования в косметологии, а лишь подтверждают факт прохождения курса обучения. Юридически они не приравниваются к госдиплому и не дают права официально заниматься профессиональной деятельностью", — отметила эксперт.

Она резюмировала, что для работы профессиональным косметологом необходимо получить полноценное образование в этой области в аккредитованном учебном заведении.