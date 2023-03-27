Косметолог рассказала, можно ли с помощью массажа лица разгладить морщины

Омолаживающий массаж лица в последнее время пользуется огромной популярностью среди представительниц женского пола. По всему миру то и дело открываются специальные студии, а всё больше дам уверяют, что просто не могут жить без этой бьюти-процедуры. Косметолог Ирина Ягодина в беседе с РИА "Федералпресс" рассказала, действительно ли с помощью массажа можно разгладить морщины. Как оказалось, медик не против данной практики, но видимый результат будет заметен лишь при соблюдении ряда условий.

"Если нет генетических предрасположенностей или приобретённых патологий, то регулярный массаж лица, в частности вокруг глаз, в комплексе с профессиональной косметикой и тейпами даёт отличный результат", — отметила косметолог.

Чтобы ощутить эффект омоложения, Ягодина рекомендует вовремя начинать процедуры. Если у женщины уже есть глубокие морщины, то никакой массаж тут не поможет. Кроме того, необходимо соблюдать регулярность и обращаться за процедурами только к профессиональным специалистам, резюмировала медик.