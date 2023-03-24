Косметолог назвала весенние процедуры, замедляющие старение кожи

Возрастные изменения кожи делят на два вида: хроностарение (естественное) и фотостарение (от УФ-излучения). Запрос на косметологические процедуры не теряет актуальности, особенно с наступлением солнечных дней. О том, какие способы помогут сохранить кожу упругой, рассказала РИА "Федералпресс" специалист по естественному омоложению Ирина Ягодина.

Среди полезных процедур эксперт отметила массаж. Кроме него избавиться от недостатков поможет неинвазивная карбокситерапия — это безболезненная процедура, в основе которой лежит воздействие на кожу углекислым газом. При этом эффект омоложения проявляется сразу.

Ещё один способ — фракционная мезотерапия и биоревитализация. Как правило, это применение всесезонных пилингов-биоревитализантов и использование безвредных препаратов с содержанием ПДРН (полидезоксирибонуклеотидов). Туда же относятся и биомиметические кремы для интенсивного омоложения.

Также пользуется популярностью фотодинамическая терапия — это аппаратная процедура, суть которой заключается в воздействии на повреждённые клетки и активации их ресурсов. Она запускает процесс выработки природного коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, при этом безболезненна и абсолютно безопасна.

"Все эти методы прекрасно сочетаются между собой. Если одновременно делать массаж и биоревитализацию, массаж и неинвазивную карбокситерапию, массаж и фотодинамическую терапию, то это даёт просто потрясающие результаты", — резюмировала Ягодина.