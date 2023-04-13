Дерматолог объяснила, как бороться с трещинами на пятках

Трещины на пятках — это признак сухости кожи. Врач – трихолог-дерматолог Инна Петросова в беседе с Лайфом призвала обратить особое внимание на этот недуг. По её словам, причин трещин на пятках может быть множество: от генетических особенностей до влияния жёсткой воды на кожу.

"В том числе это может быть недостаток макронутриентов (белков, полезных жиров) и микронутриентов (витаминов и минералов). Для восполнения необходимых веществ нужно скорректировать питание", — рассказала специалист.

Она добавила, что в рацион человека должны входить в достаточном количестве белки, полезные жиры — продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (орехи, морская жирная рыба, авокадо, оливковое масло, животный белок и сливочное масло, яйца, нежирные сорта мяса). Помимо жиров и белков для кожи важны определённые микроэлементы — железо, цинк, витамины В, D и А. Эти витамины и микроэлементы можно найти в зелёных листовых овощах, гречке, коричневом рисе, капусте, шпинате, моркови, апельсинах, яблоках и ягодах.

"Помимо питания важно помогать коже с помощью кремов, содержащих мочевину, гиалуроновую кислоту, липиды. Важно это делать сразу после контакта с водой", — заключила Петросова.