Дерматолог подсказала недорогое средство от трещин на пятках
Дерматолог Юцмюц: Крем после бритья с витамином F поможет от трещин на пятках
Сильное шелушение на пятках может говорить о различных проблемах со здоровьем, и разобраться в них поможет консультация со специалистом. Однако некоторые меры по профилактике можно принять и в домашних условиях. Об этом рассказала дерматовенеролог Елена Юцмюц.
"Человек потеет в том числе через стопы, таким образом выводятся токсины, яды. Поэтому ноги нужно мыть утром и вечером. Очень полезно делать ванночки для всего тела и ног с морской солью и магнием", — рассказала Юцмюц "Газете.ru".
В случае если на пятках образовались трещины, можно распарить их в воде с морской солью, после этого нанести крем после бритья с витамином F, посоветовала врач. Этот крем один из недорогих, отметила Юцмюц. Можно взять и другой, но обязательно с содержанием мочевины.
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