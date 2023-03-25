Дерматолог подсказала недорогое средство от трещин на пятках

Сильное шелушение на пятках может говорить о различных проблемах со здоровьем, и разобраться в них поможет консультация со специалистом. Однако некоторые меры по профилактике можно принять и в домашних условиях. Об этом рассказала дерматовенеролог Елена Юцмюц.

"Человек потеет в том числе через стопы, таким образом выводятся токсины, яды. Поэтому ноги нужно мыть утром и вечером. Очень полезно делать ванночки для всего тела и ног с морской солью и магнием", — рассказала Юцмюц "Газете.ru".

В случае если на пятках образовались трещины, можно распарить их в воде с морской солью, после этого нанести крем после бритья с витамином F, посоветовала врач. Этот крем один из недорогих, отметила Юцмюц. Можно взять и другой, но обязательно с содержанием мочевины.