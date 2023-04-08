Названы три лучших способа избавиться от рубцов после акне

Перенесённое акне часто оставляет после себя "напоминание" в виде рубца на коже или поствоспалительной гиперпигментации. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Специалист отметила, что бороться с этой проблемой сложнее, чем предотвратить её. Процесс воспаления развивается в глубоких слоях кожи, и для её обновления необходим длительный период. В молодом возрасте срок обновления поверхностного слоя кожи — 21–26 дней.

"Существует несколько способов улучшить внешний вид этого процесса. Улучшение кровообращения за счёт массажа ручного по Жаке или при помощи девайсов, которые можно использовать для домашнего ухода. Это позволяет ускорить рассасывание поствоспалительного пигмента. При регулярном использовании они оказывают выраженный эффект, — указала Жовтан.

По её словам, использование лечебных средств с азелаиновой кислотой, бензоилпероксидом также направлено на коррекцию эстетической проблемы. Кроме того, Жовтан посоветовала использовать косметические маски с энзимными компонентами и с отбеливающим эффектом. При этом она подчеркнула, что только комплексная программа борьбы с рубцами постакне может дать результат.