Врач рассказала, о каких болезнях сигнализируют пигментные пятна

Причин появления гиперпигментации достаточно много. Это могут быть и генетические дефекты, и заболевания внутренних органов, и гормональный сбой: например, часто наблюдается у женщин во время беременности. Также не последнюю роль играет ультрафиолет. О том, как бороться с пигментными пятнами на коже, рассказала врач-дерматовенеролог Марина Тухтарова.

"Избыточное накопление ультрафиолетового облучения в течение жизни приводит с возрастом к появлению пигментации", — рассказала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Именно поэтому нужно в первую очередь защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Также стоит осторожнее принимать лекарства, так как некоторые из них — например, антибактериальные — могут привести к нарушению пигментации. Определить, на какие препараты появляется реакция, поможет врач. При устранении причины большинство пигментных пятен исчезает.

"Большинство пигментных пятен безопасно, но гиперпигментные пятна могут быть проявлением проблем со внутренними органами, заболеваний эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта, поэтому, когда появляются пигментные пятна, необходимо обратиться к врачу", — предупредила специалист.