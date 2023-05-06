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6 мая, 06:11

В Москве маленький ребёнок наглотался маминых таблеток и попал в больницу с острым отравлением

В Москве врачи спасли ребёнка, который наглотался маминых таблеток

В Москве маленький ребёнок наглотался маминых таблеток. Его госпитализировали с острым отравлением, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в Алексеевском районе столицы. Четырёхлетний мальчик, пока мама отвлеклась, нашёл на кухне упаковку таблеток с витамином D и решил попробовать "конфетки". Через какое-то время малышу стало плохо.

В Москве школьница так разволновалась перед экзаменом, что выпила целую пачку обезболивающих

В Москве школьница так разволновалась перед экзаменом, что выпила целую пачку обезболивающих

Мать сначала не могла понять, что с сыном, а потом нашла пустую упаковку и вызвала скорую. Ребёнка экстренно доставили в больницу, ему вовремя промыли желудок. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Ранее Лайф писал, что в Москве ученица девятого класса перенервничала перед пробным экзаменом по физике и приняла слишком много успокоительных. Девочка была доставлена в больницу с острой интоксикацией.

В Москве подросток чуть не умер от таблеток с "волшебными грибами" с Ozon

В Москве подросток чуть не умер от таблеток с "волшебными грибами" с Ozon

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Иван Косицын
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