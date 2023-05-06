В Москве маленький ребёнок наглотался маминых таблеток и попал в больницу с острым отравлением

В Москве маленький ребёнок наглотался маминых таблеток. Его госпитализировали с острым отравлением, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в Алексеевском районе столицы. Четырёхлетний мальчик, пока мама отвлеклась, нашёл на кухне упаковку таблеток с витамином D и решил попробовать "конфетки". Через какое-то время малышу стало плохо.

Мать сначала не могла понять, что с сыном, а потом нашла пустую упаковку и вызвала скорую. Ребёнка экстренно доставили в больницу, ему вовремя промыли желудок. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.