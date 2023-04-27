Школьница из Москвы решила побороть страх перед ОГЭ таблетками и чуть не погибла

Ученица девятого класса перенервничала перед пробным экзаменом по физике и приняла слишком много успокоительных. Девочка была доставлена в московскую больницу с острой интоксикацией, пишет SHOT.

Подросток выпила "обычную дозу антидепрессантов" и в 2,5 раза больше таблеток от судорог. После этого у девятиклассницы началось головокружение и подскочило давление. В школьном медкабинете девочка рассказала врачам, что перед экзаменом решила избавиться от волнения с помощью лекарств, но, видимо, переборщила.

Ребёнка доставили в отделение токсикологии Филатовской детской больницы. По факту инцидента проводится проверка.