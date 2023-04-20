Москвичка посадила под домашний арест сына-подростка, и тот чуть не свёл счёты с жизнью

В Москве подросток пытался покончить с собой после того, как мама посадила его под домашний арест. Наказан ребёнок был за то, что вернулся домой пьяным, сообщил телеграм-канал SHOT.

15-летний ученик столичной школы № 117 пошёл отмечать день рождения к подружке. Там он веселился и выпивал алкоголь. Когда мальчик вернулся домой, мать устроила скандал и в качестве воспитательных мер отобрала у него телефон и ноутбук. Она также запретила сыну гулять.

Расстроенный подросток не нашёл ничего лучше, чем попытаться свести счёты с жизнью. Заметив это, мать сразу вызвала скорую помощь. Школьнику сделали промывание, его жизни ничего не угрожает.

Известно, что за две недели до произошедшего мать возила сына к психиатру, парню прописали курс антидепрессантов.