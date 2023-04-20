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20 апреля, 11:18

Москвичка посадила под домашний арест сына-подростка, и тот чуть не свёл счёты с жизнью

В Москве подросток пытался покончить с собой после того, как его наказала мать

В Москве подросток пытался покончить с собой после того, как мама посадила его под домашний арест. Наказан ребёнок был за то, что вернулся домой пьяным, сообщил телеграм-канал SHOT.

15-летний ученик столичной школы № 117 пошёл отмечать день рождения к подружке. Там он веселился и выпивал алкоголь. Когда мальчик вернулся домой, мать устроила скандал и в качестве воспитательных мер отобрала у него телефон и ноутбук. Она также запретила сыну гулять.

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Расстроенный подросток не нашёл ничего лучше, чем попытаться свести счёты с жизнью. Заметив это, мать сразу вызвала скорую помощь. Школьнику сделали промывание, его жизни ничего не угрожает.

Известно, что за две недели до произошедшего мать возила сына к психиатру, парню прописали курс антидепрессантов.

Ранее в Краснодаре мать оттаскала за волосы дочь и ударила головой о зеркало прямо в лифте, потому что посчитала её причёску неаккуратной. Лайф публиковал видео с камер наблюдения.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
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