Мать оттаскала за волосы и придушила дочь за причёску в лифте дома в Краснодаре

В Краснодаре мать оттаскала за волосы дочь и ударила головой о зеркало прямо в лифте, потому что посчитала её причёску неаккуратной. Видео с камер наблюдения публикует SHOT.

В Краснодаре мать побила дочь прямо в лифте. Видео © t.me / SHOT

"Посмотри на себя в зеркало, тварь! Ты меня достала уже! Я тебе когда-нибудь твой хвост и всё остальное накручу! Лахудры кусок", — кричит женщина.

Свой ор она сопровождает отборным матом и, схватив девочку за хвост, бьёт её головой о зеркало. Когда двери лифта открылись, женщина чуть не пинками выталкивает дочь, продолжая удерживать за волосы, от чего та едва не падает. Ребёнок не пытается защищаться и тихо успокаивает мать: "Ну что ты кричишь?"

МВД начало проверку семьи по факту случившегося, школьницу проверят на наличие телесных повреждений. Также предстоит выяснить, были ли избиения систематическими.