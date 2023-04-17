Мать оттаскала за волосы и придушила дочь за причёску в лифте дома в Краснодаре
Мать избила дочь за неопрятную причёску в лифте дома в Краснодаре
В Краснодаре мать оттаскала за волосы дочь и ударила головой о зеркало прямо в лифте, потому что посчитала её причёску неаккуратной. Видео с камер наблюдения публикует SHOT.
В Краснодаре мать побила дочь прямо в лифте. Видео © t.me / SHOT
"Посмотри на себя в зеркало, тварь! Ты меня достала уже! Я тебе когда-нибудь твой хвост и всё остальное накручу! Лахудры кусок", — кричит женщина.
Свой ор она сопровождает отборным матом и, схватив девочку за хвост, бьёт её головой о зеркало. Когда двери лифта открылись, женщина чуть не пинками выталкивает дочь, продолжая удерживать за волосы, от чего та едва не падает. Ребёнок не пытается защищаться и тихо успокаивает мать: "Ну что ты кричишь?"
МВД начало проверку семьи по факту случившегося, школьницу проверят на наличие телесных повреждений. Также предстоит выяснить, были ли избиения систематическими.
Ранее сообщалось, что в Москве 43-летний отчим избил железным чайником 12-летнего мальчика, который заступился за мать. Школьника доставили в больницу, где ему диагностировали рану головы и ушиб левого предплечья.
t.me / SHOT