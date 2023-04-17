КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 11:24

Мать оттаскала за волосы и придушила дочь за причёску в лифте дома в Краснодаре

Мать избила дочь за неопрятную причёску в лифте дома в Краснодаре

В Краснодаре мать оттаскала за волосы дочь и ударила головой о зеркало прямо в лифте, потому что посчитала её причёску неаккуратной. Видео с камер наблюдения публикует SHOT.

В Краснодаре мать побила дочь прямо в лифте. Видео © t.me / SHOT

"Посмотри на себя в зеркало, тварь! Ты меня достала уже! Я тебе когда-нибудь твой хвост и всё остальное накручу! Лахудры кусок", — кричит женщина.

Свой ор она сопровождает отборным матом и, схватив девочку за хвост, бьёт её головой о зеркало. Когда двери лифта открылись, женщина чуть не пинками выталкивает дочь, продолжая удерживать за волосы, от чего та едва не падает. Ребёнок не пытается защищаться и тихо успокаивает мать: "Ну что ты кричишь?"

МВД начало проверку семьи по факту случившегося, школьницу проверят на наличие телесных повреждений. Также предстоит выяснить, были ли избиения систематическими.

"Выдрали волосы": Две мамы устроили битву на глазах у малышей в уральском детсаду

"Выдрали волосы": Две мамы устроили битву на глазах у малышей в уральском детсаду

Ранее сообщалось, что в Москве 43-летний отчим избил железным чайником 12-летнего мальчика, который заступился за мать. Школьника доставили в больницу, где ему диагностировали рану головы и ушиб левого предплечья.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров