"Выдрали волосы": Две мамы устроили битву на глазах у малышей в уральском детсаду

В Екатеринбурге одна из родительниц набросилась с кулаками на другую в детском саду № 133 в микрорайоне Светлом, требуя от неё деньги за разбитые очки сына. О случившемся пишет e1.ru.

"У её ребёнка разбились очки. Она стала требовать от моей супруги, чтобы она оплатила ремонт очков. Якобы это наша дочь толкнула её ребёнка и очки разбились. И началась просто откровенная драка", — пояснил муж потерпевшей женщины.

Пострадавшая уже обратилась в полицию, заявив, что у неё "разорвана куртка, выдраны волосы". Там приступили к изучению записей с камер наблюдения. Руководство сада комментировать конфликт отказалось, решив, что "родители сами разберутся". А в городском УМВД подтвердили, что в настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный.