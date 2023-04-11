"Выдрали волосы": Две мамы устроили битву на глазах у малышей в уральском детсаду
В Екатеринбурге мама мальчика устроила драку в детсаду из-за его разбитых очков
В Екатеринбурге одна из родительниц набросилась с кулаками на другую в детском саду № 133 в микрорайоне Светлом, требуя от неё деньги за разбитые очки сына. О случившемся пишет e1.ru.
"У её ребёнка разбились очки. Она стала требовать от моей супруги, чтобы она оплатила ремонт очков. Якобы это наша дочь толкнула её ребёнка и очки разбились. И началась просто откровенная драка", — пояснил муж потерпевшей женщины.
Пострадавшая уже обратилась в полицию, заявив, что у неё "разорвана куртка, выдраны волосы". Там приступили к изучению записей с камер наблюдения. Руководство сада комментировать конфликт отказалось, решив, что "родители сами разберутся". А в городском УМВД подтвердили, что в настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный.
Ранее сообщалось, что в Красноярске двое отцов жёстко избили детского тренера по хоккею с мячом из-за якобы предвзятого отношения наставника к их сыновьям.
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