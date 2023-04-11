"Лицо всё в крови": Пьяная жена хоккеиста Макарова избила и придушила мальчика в кафе

Нетрезвая жена хоккеиста "Салавата Юлаева" Константина Макарова набросилась на 6-летнего мальчика и избила, а затем потребовала "не попадаться ей на глаза". О случившемся пишет SHOT.

Жена хоккеиста "Салавата Юлаева" Константина Макарова набросилась на шестилетнего мальчика. Видео © t.me / SHOT

"Она меня душила и била шапкой. Она держала за капюшон и била. Она говорила: "Не попадайся мне больше никогда на глаза!" — рассказал пострадавший Даниил.

Инцидент произошёл в кафе, куда мама с сыном и его друзьями зашли перекусить. За соседним столом сидела Елена Макарова и проводила вечер в компании с алкоголем. Внезапно расшумевшиеся дети вывели её из себя, и женщина ринулась в бой. По словам матери, она пыталась защитить ребёнка, но охрана вывела её из заведения, а Макарова поколотила мальчика. Жена хоккеиста обвинения отвергает.

"Дети между собой подрались просто. Зачем я буду бить ребёнка, если дети сами дрались?" — пояснила она.

Мать мальчика обратилась в полицию и намерена отстоять правду. Она настаивает, что у её сына ссадины и ушибы после нападения Макаровой, а также психологическая травма. По её словам, ребёнок был весь в крови после атаки жены хоккеиста. Сам мальчик показал следы от ногтей на шее.