"Лицо всё в крови": Пьяная жена хоккеиста Макарова избила и придушила мальчика в кафе
Жена бывшего хоккеиста "Салавата Юлаева" Макарова избила чужого ребёнка в кафе
Нетрезвая жена хоккеиста "Салавата Юлаева" Константина Макарова набросилась на 6-летнего мальчика и избила, а затем потребовала "не попадаться ей на глаза". О случившемся пишет SHOT.
Жена хоккеиста "Салавата Юлаева" Константина Макарова набросилась на шестилетнего мальчика. Видео © t.me / SHOT
"Она меня душила и била шапкой. Она держала за капюшон и била. Она говорила: "Не попадайся мне больше никогда на глаза!" — рассказал пострадавший Даниил.
Инцидент произошёл в кафе, куда мама с сыном и его друзьями зашли перекусить. За соседним столом сидела Елена Макарова и проводила вечер в компании с алкоголем. Внезапно расшумевшиеся дети вывели её из себя, и женщина ринулась в бой. По словам матери, она пыталась защитить ребёнка, но охрана вывела её из заведения, а Макарова поколотила мальчика. Жена хоккеиста обвинения отвергает.
"Дети между собой подрались просто. Зачем я буду бить ребёнка, если дети сами дрались?" — пояснила она.
Мать мальчика обратилась в полицию и намерена отстоять правду. Она настаивает, что у её сына ссадины и ушибы после нападения Макаровой, а также психологическая травма. По её словам, ребёнок был весь в крови после атаки жены хоккеиста. Сам мальчик показал следы от ногтей на шее.
Ранее сообщалось, что жена нападающего ХК "Северсталь" Даниила Вовченко, которая сбила ребёнка на пешеходном переходе, отделалась небольшим штрафом. С неё сняли все обвинения, так как судмедэксперты признали травмы пострадавшей девочки незначительными.