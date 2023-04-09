В Нижнем Новгороде женщина ногами избила чужого ребёнка на улице

Всё произошло на Московском шоссе. На кадрах видно, что разъярённая женщина обзывает и пинает мальчика, который повздорил с её сыном. По данным очевидцев, мамаша налетела на обидчика "с кулаками и ногами". Она так долго била ребёнка, что драку пришлось разнимать. Всё происходило на глазах у других детей, стоящих рядом с самокатами. В полиции уточнили, что заявлений по факту произошедшего не поступало.