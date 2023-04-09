ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 19:47

В Нижнем Новгороде женщина ногами избила чужого ребёнка на улице

Нижегородская полиция проверит видео с избиением женщиной чужого ребёнка

Полиция Нижнего Новгорода проверит видео, на котором женщина избила чужого ребёнка, поссорившегося с её сыном. Ролик был опубликован в телеграм-канале "Нижний Новгород без цензуры".

В Нижнем Новгороде "яжемать" ногами избила чужого ребёнка на улице. © Telegram / Нижний Новгород без цензуры

Всё произошло на Московском шоссе. На кадрах видно, что разъярённая женщина обзывает и пинает мальчика, который повздорил с её сыном. По данным очевидцев, мамаша налетела на обидчика "с кулаками и ногами". Она так долго била ребёнка, что драку пришлось разнимать. Всё происходило на глазах у других детей, стоящих рядом с самокатами. В полиции уточнили, что заявлений по факту произошедшего не поступало.

"Вместе с тем видео, размещённое в Сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Башкирии школьник потерял часть пальца во время шуточной драки

В Башкирии школьник потерял часть пальца во время шуточной драки

Ранее в Екатеринбурге сняли на видео, как мужчина выгуливает ребёнка на поводке. Инцидентом уже заинтересовались органы правопорядка, начата проверка.

Обложка ©

Telegram / Нижний Новгород без цензуры

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров