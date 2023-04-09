В Нижнем Новгороде женщина ногами избила чужого ребёнка на улице
Нижегородская полиция проверит видео с избиением женщиной чужого ребёнка
Полиция Нижнего Новгорода проверит видео, на котором женщина избила чужого ребёнка, поссорившегося с её сыном. Ролик был опубликован в телеграм-канале "Нижний Новгород без цензуры".
В Нижнем Новгороде "яжемать" ногами избила чужого ребёнка на улице. © Telegram / Нижний Новгород без цензуры
Всё произошло на Московском шоссе. На кадрах видно, что разъярённая женщина обзывает и пинает мальчика, который повздорил с её сыном. По данным очевидцев, мамаша налетела на обидчика "с кулаками и ногами". Она так долго била ребёнка, что драку пришлось разнимать. Всё происходило на глазах у других детей, стоящих рядом с самокатами. В полиции уточнили, что заявлений по факту произошедшего не поступало.
"Вместе с тем видео, размещённое в Сети, изучается, информация зарегистрирована. Полицейские проводят проверку по установлению обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в Екатеринбурге сняли на видео, как мужчина выгуливает ребёнка на поводке. Инцидентом уже заинтересовались органы правопорядка, начата проверка.
Telegram / Нижний Новгород без цензуры